Chiudono al rialzo i mercati europei

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo a fine giornata per ifinanziari del Vecchio Continente, dopo una seduta trascorsa all’insegna del nervosismo, con gli investitori preoccupati per la variante Delta e la conseguente reintroduzione di misure di contenimento in alcuni Paesi che, del resto, rischia di frenare la ripresa economica. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA scambia sui valori della vigilia a 1,185. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.771 dollari l’oncia. Forteper il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,06%. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +104 punti base, con un calo di 3 punti ...

Su 427 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 150 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 236 azioni hanno portato a casa un. Invariate le altre 41 azioni del listino milanese. In ...Tanta euforia non si addice ai listini asiatici chein sordina il primo semestre: da ...manifatturiere della Cina ha registrato in giugno il suo primo calo dopo 13 mesi consecutivi di, ...(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: la Borsa di Londra ha chiuso in crescita dell'1,25%, seguita ...(Teleborsa) - Bilancio positivo a fine giornata per i mercati finanziari del Vecchio Continente, dopo una seduta trascorsa all'insegna del nervosismo, con gli investitori preoccupati per la variante..