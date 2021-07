Chiude Roma Tv | club giallorosso punta su digitale

(Di giovedì 1 luglio 2021) Da oggi è ufficialmente chiusoTv, il canale tematico della. “Dal 1 luglio il canaleTv non è più visibile su Sky”, il cartello che appare al canale 213 della piattaforma satellitare. La redazione però non cesserà di operare ma si sposterà interamente sul web, dove laha lanciato il suo nuovo hubdove ci saranno contenuti fruibili gratuitamente e altri a pagamento, come succede adesso. Un cambio di strategia voluto dai Friedkin, proprietari del, e che non avrà ripercussioni sui lavoratori del canale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

