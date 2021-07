Chiellini: “Siamo tutti pronti per Lukaku. In queste gare l’adrenalina viene da sola” (Di giovedì 1 luglio 2021) Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa al fianco del ct Roberto Mancini alla vigilia della sfida al Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020. Ecco le sue parole da Monaco di Baviera: Sull’Allianz“Stadio bellissimo anche se c’è da acclimatarsi. C’è da star pronti per un grande evento, Siamo contenti di allenarci qui. Poi ci sarà un giorno per arrivare bene e sarà una grande gara”. Sulle condizioni“Sono contento di essere a disposizione, oggi abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Questo è un grande gruppo: il mister avrà tanti dubbi nella testa, questo gruppo gli ha dimostrato ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Giorgioha parlato in conferenza stampa al fianco del ct Roberto Mancini alla vigilia della sfida al Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020. Ecco le sue parole da Monaco di Baviera: Sull’Allianz“Stadio bellissimo anche se c’è da acclimatarsi. C’è da starper un grande evento,contenti di allenarci qui. Poi ci sarà un giorno per arrivare bene e sarà una grande gara”. Sulle condizioni“Sono contento di essere a disposizione, oggi abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Questo è un grande gruppo: il mister avrà tanti dubbi nella testa, questo gruppo gli ha dimostrato ...

