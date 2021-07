Chiellini: «Lukaku tra i top al mondo. Titolare col Belgio? Dipende…» (Di giovedì 1 luglio 2021) Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, le parole in vista del match contro il Belgio di domani. Ecco cosa ha detto Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della partita contro il Belgio . Ecco cosa ha detto. CONDIZIONE – «Mi sono allenato con la squadra seguendo tutto, sono contento di essere tornato a disposizione. Titolare domani? Dipende dal mister e non da me, vediamo anche oggi ma è andato tutto nel modo migliore negli scorsi giorni». ITALIA – «Veniamo da un percorso di crescita che in questi hanni ci ha portati qui con convinzione e consapevolezza, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Giorgioha parlato ai microfoni di Sky Sport, le parole in vista del match contro ildi domani. Ecco cosa ha detto Giorgioha parlato ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della partita contro il. Ecco cosa ha detto. CONDIZIONE – «Mi sono allenato con la squadra seguendo tutto, sono contento di essere tornato a disposizione.domani? Dipende dal mister e non da me, vediamo anche oggi ma è andato tutto nel modo migliore negli scorsi giorni». ITALIA – «Veniamo da un percorso di crescita che in questi hanni ci ha portati qui con convinzione e consapevolezza, ...

