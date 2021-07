Chiara Gualzetti | l’assassino | «Io la colpivo ma lei resisteva» La madre alla fiaccolata | ora giustizia

Advertising

Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - Corriere : Chiara, l'ultimo video: cammina con l’amico 16enne, suo presunto assassino - Elisabe94838092 : RT @Corriere: Il killer di Chiara Gualzetti: «La colpivo ma resisteva». La madre alla fiaccolata: ora voglio giustizia - Corriere : Il killer di Chiara Gualzetti: «La colpivo ma resisteva». La madre alla fiaccolata: ora voglio giustizia - AristarcoScann1 : RT @repubblica: Chiara Gualzetti, l'assassino: 'Avevo già cercato di ucciderla, ma c’era altra gente e ho dovuto rinviare' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Gualzetti

già una volta si era salvata senza saperlo dalla furia dell'amico, che gli piaceva tanto e che, giocando sull'attrazione che lei provava, domenica l'ha attirata in trappola e l'ha ...aveva 15 anni , il suo assassino ha pochi mesi più di lei. La descrizione di quei momenti è del primo interrogatorio , lunedì sera. Ieri quel ragazzo che narra se stesso come ...La magistratura ha a disposizione il video che precede l'omicidio di Chiara Gualzetti e che mostra gli ultimi istanti di vita della ragazza.Il killer davanti al giudice: "ll demonio mi dà la carica. È un uomo di fuoco con le ali, come nella serie Lucifer" ...