Chiara Gualzetti, l'assassino dopo il delitto ha inviato un vocale a un'amica: "L'ho uccisa" (Di giovedì 1 luglio 2021) Una persona senza scrupoli, senza freni inibitori e priva di ravvedimento. Così il gip del tribunale per i Minorenni di Bologna ha descritto il 16enne reo confesso dell'omicidio della sua coetanea e conoscente Chiara Gualzetti, uccisa a Monteveglio. Il giudice Luigi Martello nell'ordinanza con cui convalida il fermo e dispone la custodia in carcere per il ragazzo (per il rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga) sostiene che la "mancanza di scrupoli, di freni inibitori, di motivazioni e segnali di resipiscenza" emergerebbe anche "dal tenore dei messaggi vocali inviati a un'amica subito dopo i ...

VittorioSgarbi : “Io la colpivo ma lei resisteva”. C’è da rabbrividire leggendo la confessione dell’assassino di Chiara Gualzetti.… - Agenzia_Ansa : Senza scrupoli, senza freni inibitori e privo di ravvedimento. Così il Gip del tribunale per i minorenni Luigi Mart… - fattoquotidiano : Omicidio di Chiara Gualzetti, il 16enne resta in carcere. Per il gip “era in grado di intendere. Estrema violenza” - ippolitipaolo74 : Chiara Gualzetti, il gip: 'Assassino capace di intendere, determinato e senza scrupoli' - romifivestars : RT @fanpage: Alcuni giorni prima volevo ucciderla, ma assieme a noi c’erano altri ragazzi e ho dovuto rinviare”. Sono dettagli agghiacciant… -