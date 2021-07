Chiara Gualzetti | la famiglia contro il killer | “Disumano”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ladi, la giovane assassinato nel Bolognese domenica scorsa, parla attraverso l’avvocato Ha detto di affidarsi alla giustizia, quella che chiede per. La mamma della sedicenne uccisa domenica scorsa a Monteveglio, nel Bolognese, ha parlato alle centinaia di persone che hanno partecipato alla fiaccolata in ricordo della ragazza che si è conclusa nel luogo dove è stato ritrovato il corpo. Proprio oggi verrà effettuata l’autopsia sul corpo della ragazza e in città è lutto cittadino. Intanto per il sedicenne indagato è stato convalidato il fermo e la custodia cautelare. “Non ...

Convalidato il fermo e disposta la custodia in carcere per il ragazzo ritenuto essere il colpevole della morte di. Il Gip: 'Indagato appare capace di intendere e volere'. L'avvocato della famiglia della vittima, parlando del giovane che ha confessato l'omicidio: 'Ha cancellato le chat, è tornato ...Il 16enne fermato per l'omicidio dell'amica e coetanea, uccisa a coltellate domenica mattina a Monteveglio (Bologna), non ha mostrato segni di pentimento: deve restare in carcere "attesa la mancanza di scrupoli, di freni inibitori, di ...Senza scrupoli, e privo di ravvedimento. Così il Gip del tribunale per i minorenni Luigi Martello descrive il sedicenne indagato per l'omicidio di Chiara Gualzetti, assassinata il 27 giugno ...Il 16enne fermato per l’omicidio dell’amica e coetanea Chiara Gualzetti, uccisa a coltellate domenica mattina a Monteveglio (Bologna), non ha mostrato segni di pentimento: deve restare in carcere “att ...