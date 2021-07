Chiara Gualzetti | il gip | «Assassino senza scrupoli né freni inibitori Era capace di intendere» Il messaggio vocale all' amica | «L' ho uccisa»

(Di giovedì 1 luglio 2021) L'amico che ha uccisoera lucido e ha provato a depistare le indagini. È con queste motivazioni che il giudice per le indagini preliminari ha deciso di convalidare il...

L' amico che ha uccisoera lucido e ha provato a depistare le indagini. È con queste motivazioni che il giudice per le indagini preliminari ha deciso di convalidare il fermo del sedicenne reo confesso dell' ...Le ha pronunciate davanti al gip per spiegare perché, dopo quattro coltellate, la prima alle spalle, poi abbia anche preso a calci e ucciso a furia di botte, 15 anni, la ragazza che ...Sono sempre più terribili i dettagli che ergono dopo la morte di Chiara Gualzetti. Il minorenne che doveva incontrarla il giorno della sparizione ha confessato il suo omicidio: la 16enne è morta dopo ...Seppur colpita più volte con un coltello, Chiara Gualzetti ha resistito per tempo ai colpi del suo assassino: il racconto dell'amico che l'ha uccisa.