Cherubini | “Cristiano Ronaldo? Nessun segnale perché vogliamo tenerlo | siamo contentissimi”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Federico, nuovo direttore sportivo della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa.? Non c’è stato. Non dobbiamo per forza parlare di un trasferimento. Non c’èneanche da parte della Juventus,è un giocatore che in 44 partite ha segnato 27 volte.di averlo, si unirà alla squadra dopo le vacanze. Non ho la sfera di cristallo per predire il futuro, ma ad oggi la situazione è questa. Potremmo anche non fare nulla sul mercato, la rosa è ...

Advertising

juventusfc : ?? Cherubini: «Non c'è stato nessun segnale di trasferimento nè da parte di @Cristiano, nè da parte nostra. Siamo co… - Suliman1984ss : RT @GoalItalia: 'Nessun segnale su una cessione di Cristiano Ronaldo' ?? Il nuovo direttore sportivo Cherubini fa chiarezza sul futuro del… - GoalItalia : 'Nessun segnale su una cessione di Cristiano Ronaldo' ?? Il nuovo direttore sportivo Cherubini fa chiarezza sul fut… - Silvia_Mio86 : @Giusepp00699032 @mirkonicolino @Cristiano Cosa c'entra Nedved? La domanda a cui ha risposto Cherubini era su Ronaldo. - ilcorvobiancon1 : ?????? #Cherubini: ' Nessun segnale da parte di Cristiano #Ronaldo, non è necessario parlare di un trasferimento. Si… -

Ultime Notizie dalla rete : Cherubini Cristiano

"I segnali attuali non vanno nella direzione di un trasferimento, per noiè centrale nel nostro progetto - ha spiegato il neo football director bianconero, Federico- . Poi non ho ...... ormai alle porte, e le ultime parole di Agnelli come del vicepresidente Nedved esono state ancora per il mercato e in primis sui nomi diRonaldo e Dybala, certo i più "caldi" ...Federico Cherubini, nuovo Football Director della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in alla presentazione della nuova organizzazione dell’area sportiva bianconera. “Il ritorno di Allegri? Abbi ...“Il consuntivo dell’operazione Ronaldo “è molto positivo, ad oggi l’investimento presenta risultati positivi nonostante il Covid, ma non si può schierare una squadra in base alle esigenze commerciali ...