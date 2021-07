Centinaio | Giù le mani dal Prosecco Ue fermi tentativo croato

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 luglio 2021) – “Ennesimo colpo basso al nostro Made in Italy. È irricevibile la richiesta presentata dalla Croazia di dare avvio alla procedura di riconoscimento della menzione tradizionale ‘Prosek’. La commissione europea blocchi subito questoe non proceda con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il rischio è altrimenti quello che finisca con il violare le sue stesse norme. “Non bastava l’aceto balsamico, ora è la volta del. L’auspicio è che nella futura decisione l’Europa prenda in considerazione anche recenti precedenti. Non più tardi di due mesi fa l’avvocato generale Pitruzzella ha proposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea di ...