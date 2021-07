Castel Campagnano, da domani parte la terza edizione di ‘Vinili di vini’ (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCastel Campagnano (Ce) – Una rassegna di vini e musica, un momento di confronto e di riflessione comune sulla conoscenza del mondo vitivinicolo, una vetrina su una delle maggiori eccellenze enogastronomiche della Campania, questo e molto altro sarà “Vinili di Vini – Dentro alle notti che dal vino son bagnate”, la kermesse giunta quest’anno alla terza edizione ed in programma da domani, venerdì, fino a lunedì 5 luglio nella location naturale della villetta comunale di Castel Campagnano, ameno centro a confine tra le province di Caserta e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Una rassegna di vini e musica, un momento di confronto e di riflessione comune sulla conoscenza del mondo vitivinicolo, una vetrina su una delle maggiori eccellenze enogastronomiche della Campania, questo e molto altro sarà “Vinili di Vini – Dentro alle notti che dal vino son bagnate”, la kermesse giunta quest’anno allaed in programma da, venerdì, fino a lunedì 5 luglio nella location naturale della villetta comunale di, ameno centro a confine tra le province di Caserta e ...

