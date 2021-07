Cashback: oggi il termine per richiedere i rimborsi prima della sospensione (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Governo Draghi ha deciso di sospendere il Cashback per almeno i prossimi sei mesi. Si potrà chiedere indietro il 10% degli scontrini al massimo entro il 30 giugno. Ecco perché il Governo ha preso questa decisione oggi è l’ultimo giorno per chiedere il rimborso del 10% delle spese effettuate con moneta elettronica, per chi ha effettuato un minimo di 50 operazioni a semestre, per un totale complessivo di massimo 1.500 euro. I dati dicono che oltre 8 milioni di italiani hanno approfittato dell’iniziativa, per un totale di circa 784 milioni di transizioni. I rimborsi avverranno nel mese di luglio. Per quanto riguarda l’app IO, anche ... Leggi su zon (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Governo Draghi ha deciso di sospendere ilper almeno i prossimi sei mesi. Si potrà chiedere indietro il 10% degli scontrini al massimo entro il 30 giugno. Ecco perché il Governo ha preso questa decisioneè l’ultimo giorno per chiedere il rimborso del 10% delle spese effettuate con moneta elettronica, per chi ha effettuato un minimo di 50 operazioni a semestre, per un totale complessivo di massimo 1.500 euro. I dati dicono che oltre 8 milioni di italiani hanno approfittato dell’iniziativa, per un totale di circa 784 milioni di transizioni. Iavverranno nel mese di luglio. Per quanto riguarda l’app IO, anche ...

