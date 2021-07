Caserta: il presidente della Provincia si dimette da sindaco (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Giorgio Magliocca, sindaco di Pignataro Maggiore (Caserta), si è dimesso dalla carica per motivi di salute. Magliocca, che è anche presidente della Provincia di Caserta, ha comunicato la decisione in un post apparso sul suo profilo facebook. “Mi dispiace – ha scritto Magliocca – assumere questa decisione, ma ho riscontrato un problema di salute. Ho fatto questa scelta insieme a tutta la mia famiglia. Ora ho bisogno di serenità e tranquillità. Sono convinto che mi capirete” ha concluso rivolgendosi ai concittadini. La scelta di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Giorgio Magliocca,di Pignataro Maggiore (), si è dimesso dalla carica per motivi di salute. Magliocca, che è anchedi, ha comunicato la decisione in un post apparso sul suo profilo facebook. “Mi dispiace – ha scritto Magliocca – assumere questa decisione, ma ho riscontrato un problema di salute. Ho fatto questa scelta insieme a tutta la mia famiglia. Ora ho bisogno di serenità e tranquillità. Sono convinto che mi capirete” ha concluso rivolgendosi ai concittadini. La scelta di ...

