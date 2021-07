Carta docente 500 euro, si spende poco per corsi di aggiornamento, studiare una lingua straniera o visitare mostre e musei. Gli ultimi dati aggiornati (Di giovedì 1 luglio 2021) Ha destato scalpore la notizia della denuncia di 31 docenti per uso irregolare della Carta del docente. Gli insegnanti sono stati segnalati dalla Guardia di Finanza di Macerata al Ministero dell'Istruzione che dovrà, adesso, provvedere alla restituzione della somma spesa in modo non conforme alle regole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 luglio 2021) Ha destato scalpore la notizia della denuncia di 31 docenti per uso irregolare delladel. Gli insegnanti sono stati segnalati dalla Guardia di Finanza di Macerata al Ministero dell'Istruzione che dovrà, adesso, provvedere alla restituzione della somma spesa in modo non conforme alle regole. L'articolo .

