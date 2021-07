Carolina Marconi | lotta contro il cancro Come sta | «Secondo ciclo di chemio | comincio a perdere i capelli»

(Di giovedì 1 luglio 2021), ex inquilina del Grande Fratello, aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo aver scoperto di avere unal seno. Presto inizierà ilditerapia e lo affronterà con forza, ma anche con il sorriso. Ha deciso di condividere tutto sperando che le donne nella sua stessa condizione trovino la stessa volontà e la medesima determinazione. In un post su Instagram, a corredo di una foto, ha annunciato la ripresa delle cure., iniziato ildi cure «Fra ...

Advertising

infoitcultura : Carolina Marconi, primi effetti collaterali dopo il primo ciclo di chemioterapia - infoitcultura : Carolina Marconi e la chemio: 'Sto perdendo i capelli'/ 'Non li raso fino a quando..' - infoitcultura : Carolina Marconi, primi effetti collaterali della chemio: 'Sto perdendo i capelli' - infoitcultura : Carolina Marconi: il toccante post dopo la chemioterapia - infoitcultura : Carolina Marconi dopo la chemio: “Avevo una paura matta” -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Marconi

, ex bellissima protagonista della quarta edizione del Grande Fratello dal fisico mozzafiato, ha aggiornato i suoi fan delle sue condizioni di salute. La ragazza si è ammalata di ...Leggi anche >, iniziato il secondo ciclo di cure 'Fra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa. Vi confesso che avevo una paura matta per gli effetti collaterali che ...Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, sta raccontando sui social il suo percorso e come sta affrontando la malattia ...Carolina Marconi sta affrontando la chemio, si fa forza e cerca di essere sempre allegra anche con i primi effetti collaterali ...