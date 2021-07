Carnevali: “Mai pensato a Pirlo, Dionisi nostra priorità da sempre” (Di giovedì 1 luglio 2021) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato a Radio24 in merito ai suoi calciatori che stanno ben figurando agli Europei e sulle trattative in casa neroverde. Queste le sue parole: “Se penso da dove abbiamo iniziato a Sassuolo 9 anni fa, un po’ di risultati li stiamo ottenendo. Questi Europei ci stanno dando grandi soddisfazioni, ci stanno dicendo che il lavoro ben fatto paga”. Su Locatelli: “A oggi, la Juventus è stata l’unica italiana a farsi viva per Locatelli, c’è un ottimo rapporto. Altre offerte dall’estero per Locatelli ci sono arrivate, ma il cammino è ancora lungo per questa trattativa. Non siamo una società che svende e manteniamo in ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanniha parlato a Radio24 in merito ai suoi calciatori che stanno ben figurando agli Europei e sulle trattative in casa neroverde. Queste le sue parole: “Se penso da dove abbiamo iniziato a Sassuolo 9 anni fa, un po’ di risultati li stiamo ottenendo. Questi Europei ci stanno dando grandi soddisfazioni, ci stanno dicendo che il lavoro ben fatto paga”. Su Locatelli: “A oggi, la Juventus è stata l’unica italiana a farsi viva per Locatelli, c’è un ottimo rapporto. Altre offerte dall’estero per Locatelli ci sono arrivate, ma il cammino è ancora lungo per questa trattativa. Non siamo una società che svende e manteniamo in ...

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo, Carnevali: 'Mai pensato a Pirlo. Locatelli? Parleremo con la Juve, non svendiamo' - hbk_89 : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo, Carnevali: 'Mai pensato a Pirlo. Locatelli? Parleremo con la Juve, non svendiamo' - ArturoDb72 : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo, Carnevali: 'Mai pensato a Pirlo. Locatelli? Parleremo con la Juve, non svendiamo' - TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Carnevali: 'Mai pensato a Pirlo. Locatelli? Parleremo con la Juve, non svendiamo' - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Carnevali: '#Locatelli-#Juve? Non siamo ai dettagli, ci sono altri club esteri. Mai pensato a #Pirlo, dura tenere #Berardi..… -