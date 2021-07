Carla Bellucci partorirà in diretta social per 12mila Euro (Di giovedì 1 luglio 2021) L’influencer e modella britannica Carla Bellucci, ha deciso di condividere con i suoi fan sui social il momento del parto: via all’asta Su suggerimento di un suo accanito follower, che le ha offerto diecimila sterline per presenziare da remoto alla nascita del suo bambino, Carla Bellucci, modella e influencer britannica di 39 anni, ha deciso che anche il resto della sua sterminata platea di estimatori social possa assistere in diretta al parto su Onlyfans. Tra i social più diffusi al mondo, Onlyfans è noto soprattutto per la possibilità che gli ... Leggi su zon (Di giovedì 1 luglio 2021) L’influencer e modella britannica, ha deciso di condividere con i suoi fan suiil momento del parto: via all’asta Su suggerimento di un suo accanito follower, che le ha offerto diecimila sterline per presenziare da remoto alla nascita del suo bambino,, modella e influencer britannica di 39 anni, ha deciso che anche il resto della sua sterminata platea di estimatoripossa assistere inal parto su Onlyfans. Tra ipiù diffusi al mondo, Onlyfans è noto soprattutto per la possibilità che gli ...

CDNewsCalabria : L’influencer Carla Bellucci pronta a partorire in streaming per 12mila euro - martyisnt96 : La vera domanda è: chi diamine è Carla Bellucci?? - infoitsport : Carla Bellucci partorirà in diretta streaming per 12mila euro - giornalettismo : Una scelta, quella della modella e #influencer Carla Bellucci, che valica un ulteriore limite dell'esposizione onli… - LoreVisma : R I D I C O L O -