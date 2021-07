Carenza di chip: Ford chiuderà alcuni stabilimenti USA nelle prossime settimane (Di giovedì 1 luglio 2021) Ecco arrivare un altro colpo all'industria automobilistica causato dalla mondiale Carenza di chip : Ford ha infatti dichiarato di essere costretta a chiudere per alcune settimane fra luglio e agosto ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Ecco arrivare un altro colpo all'industria automobilistica causato dalla mondialediha infatti dichiarato di essere costretta a chiudere per alcunefra luglio e agosto ...

Concretezza e rigenerazione: la ricetta di Assolombarda per la ripartenza del Paese ... il debito, il rincaro delle materie prime e la carenza di personale qualificato. In particolare, ... come mostra in modo eclatante il caso di chip e semiconduttori, che bloccano persino le linee ...

"Tassa Covid" sull'estate. Tutti i rincari ai danni dei consumatori “I rincari sono sotto gli occhi di tutti e accomunano diversi settori. La sensazione che abbiamo è che sia stata applicata una sorta di ‘tassa Covid’ che grava sulle spalle dei consumatori”. Sono ques ...

