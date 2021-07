Carceri: Moratti, 'in Lombardia sono Covid free, nessun caso' (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - "Grazie ai protocolli di sicurezza e alla vaccinazione ieri non si sono registrati casi di positivi al Covid nei 18 istituti penitenziari della Regione Lombardia. La comunicazione ci è appena arrivata dalla Direzione Generale Welfare". Lo scrive l'assessore al Welfare, Letizia Moratti. "Da inizio anno - continua - non ci siano stati decessi dovuti al Covid, mentre i contagiati sono stati da gennaio ad oggi circa il 7% tra i reclusi e poco più del 6% tra il personale penitenziario". La vaccinazione nelle Carceri, aggiunge, ha raggiunto l'80% ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - "Grazie ai protocolli di sicurezza e alla vaccinazione ieri non siregistrati casi di positivi alnei 18 istituti penitenziari della Regione. La comunicazione ci è appena arrivata dalla Direzione Generale Welfare". Lo scrive l'assessore al Welfare, Letizia. "Da inizio anno - continua - non ci siano stati decessi dovuti al, mentre i contagiatistati da gennaio ad oggi circa il 7% tra i reclusi e poco più del 6% tra il personale penitenziario". La vaccinazione nelle, aggiunge, ha raggiunto l'80% ...

