Carcere Santa Maria Capua Vetere | il racconto dei detenuti | «Costole rotte»

(Di giovedì 1 luglio 2021) «Parlare con i giornali col rischio di finire ammazzato appena mi arriva il definitivo e torno in? È un rischio che non mi sento di correre, sono già molto preoccupato...

Advertising

gaiatortora : Le violenze del carcere Santa M. Capua Vetere risalgono al governo precedente. Curioso se ne chieda conto a Cartabi… - amnestyitalia : Le immagini diffuse da @DomaniGiornale su ciò che avvenne il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere,… - fabiochiusi : Sfogliando la rassegna stampa si deduce che le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, documentate da Dom… - ubertell : RT @FraBaraghini: C’è un video sul pestaggio avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Mi basta la descrizione senza aprirlo - non… - davideciokko : RT @ilfoglio_it: 'Sono ancora traumatizzato. Erano circa trecento agenti, in assetto antisommossa. Entravano in ogni cella e ci riempivano… -

Ultime Notizie dalla rete : Carcere Santa

Davanti ai video pubblicati di quanto accaduto neldiMaria Capua Vetere l'anno scorso, il 6 aprile 2020 " fatti salvi gli ulteriori accertamenti dell'Autorità Giudiziaria e tutte le ...Sono le parole riferite all'Ansa con cui Vincenzo Cacace , ex detenuto sulla sedia a rotelle neldiMaria Capua Vetere, ricorda il pestaggio da parte della polizia penitenziaria ...Le telecamere di sorveglianza hanno registrato fatti agghiaccianti tra le mura del carcere di Santa Maria Capua Vetere, nel casertano. Le immagini denunciano la violenza usata dalle guardie penitenzia ...SANTA MARIA CAPUA VETERE – Via libera da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere all’indagine ispettiva disposta dalla Ministra Cartabia, in accordo con il capo del Dap Petralia, nel carcere d ...