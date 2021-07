Carabinieri di Piacenza | cinque condanne per spaccio e tortura | 12 anni a Montella

(Di giovedì 1 luglio 2021) Dodicidi reclusione per Giuseppe, l’appuntato deiconsiderato il leader del gruppo della caserma Levante diche l’anno scorso, in pieno lockdown, venne chiusa dopo che emerserodi droga e. È la sentenza pronunciata in abbreviato dal tribunale, dopo che la pm aveva chiesto una condanna a 16. Condannati anche gli altri componenti del gruppo: ottoall’appuntato Salvatore Cappellano, sei all’appuntato Giacomo Falanga, tree quattro mesi al carabiniere Daniele Spagnolo … ...

Advertising

fattoquotidiano : Caserma Levante, condannati i cinque carabinieri di Piacenza in rito abbreviato. Dodici anni all’appuntato Giuseppe… - repubblica : Carabinieri Piacenza, tutti condannati i militari della caserma Levante. Dodici anni a Montella - Agenzia_Ansa : Carabinieri Piacenza, Montella condannato a 12 anni #ANSA - 34_liss : RT @rtl1025: ??Dodici anni di reclusione per Giuseppe #Montella, l'appuntato dei carabinieri leader del gruppo della caserma Levante di Piac… - GiordanoBattini : Caserma Levante Piacenza, condannati tutti i carabinieri: 12 anni a Montella -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri Piacenza

La Repubblica

Home Cronacaarrestati. Giuseppe Montella condannato a 12 anni di galera Cronaca 1 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021 Covid. ...Il raggismo finisce insieme al grillismo Articolo successivoarrestati. Giuseppe Montella condannato a 12 anni di galera Altre Newsarrestati. Giuseppe ...Dodici anni di reclusione per Giuseppe Montella, l’appuntato dei carabinieri considerato il leader del gruppo della caserma Levante di Piacenza che l’anno scorso, in pieno lockdown, venne chiusa dopo ...Condannati i 5 carabinieri infedeli accusati di spaccio di droga corruzione e tortura, in periodo di lockdown. Pena maggiore per l'appuntato considerato il leader del gruppo. Arma: "Non ci saranno sco ...