Capello: «L’Italia mi piace. Francia spocchiosa, Germania poca cosa» (Di giovedì 1 luglio 2021) Fabio Capello dice la sua su Euro 2020: ecco le dichiarazioni dell’ex allenatore di Milan, Roma e Juventus anche sulL’Italia di Mancini Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Francia – «Cominciamo dalla Francia. Hanno pagato la loro spocchia, sentirsi fin dall’inizio i favoriti. Così hanno finito per non giocare mai di squadra convinti che i singoli prima o poi avrebbero risolto la partita o i problemi». Germania – «Quello che capita a tante nazionali. Il ricambio non è riuscito, hanno dovuto richiamare i veterani ma il mix è fallito. Non ho nemmeno visto lo spirito solito, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Fabiodice la sua su Euro 2020: ecco le dichiarazioni dell’ex allenatore di Milan, Roma e Juventus anche suldi Mancini Fabioha rilasciato un’intervista a La Stampa.– «Cominciamo dalla. Hanno pagato la loro spocchia, sentirsi fin dall’inizio i favoriti. Così hanno finito per non giocare mai di squadra convinti che i singoli prima o poi avrebbero risolto la partita o i problemi».– «Quello che capita a tante nazionali. Il ricambio non è riuscito, hanno dovuto richiamare i veterani ma il mix è fallito. Non ho nemmeno visto lo spirito solito, ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : UN DIAVOLO PER CAPELLO – I FRANCESI HANNO PAGATO LA LORO SPOCCHIA, GERMANIA POCA COSA. E L’ITALIA… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Euro2020, #Capello carica l'Italia: 'Meglio Belgio che Portogallo' - milansette : Capello: 'Belgio? Non sarà una partita semplice per l'Italia, ma contro il Portogallo sarebbe stato peggio'… - sportli26181512 : Capello: 'Belgio? Non sarà una partita semplice per l'Italia, ma contro il Portogallo sarebbe stato peggio': Fabio… - tuttosport : #Euro2020, #Capello carica l'Italia: 'Meglio Belgio che Portogallo' -

Ultime Notizie dalla rete : Capello L’Italia Fabio Capello: “Italia camaleonte e di qualità. Inghilterra ok, ha anche un portiere” La Stampa