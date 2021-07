Caos M5S, lo scontro Grillo-Conte lacera il movimento. L’ex premier: “Il mio progetto va avanti” (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo una giornata di scontri e botte e risposte via social e via interviste, Giuseppe Conte chiarisce il suo intento una volta per tutte: “Questo progetto politico evidentemente non lo voglio tenere nel cassetto, perché non può essere la contrarietà di una singola persona a fermare questa proposta politica che ritengo ambiziosa e utile anche per il paese”. La strada sembra essere una: L’ex premier è pronto ad avviare una scissione dai 5 Stelle per fondare un partito tutto suo. Ricapitolando gli stracci volati negli ultimi due giorni: il fondatore Beppe Grillo aveva accusato Conte di avere ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo una giornata di scontri e botte e risposte via social e via interviste, Giuseppechiarisce il suo intento una volta per tutte: “Questopolitico evidentemente non lo voglio tenere nel cassetto, perché non può essere la contrarietà di una singola persona a fermare questa proposta politica che ritengo ambiziosa e utile anche per il paese”. La strada sembra essere una:è pronto ad avviare una scissione dai 5 Stelle per fondare un partito tutto suo. Ricapitolando gli stracci volati negli ultimi due giorni: il fondatore Beppeaveva accusatodi avere ...

