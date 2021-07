Cani e gatti prendono il Covid dai loro padroni | lo studio

(Di giovedì 1 luglio 2021)possono ammalarsi di, contagiati dai. È la conclusione di un nuovocondotto dai ricercatori dell’Università di Utrecht i quali hanno sottoposto a tampone 310 animali domestici in 196 case in Olanda dove c’era almeno una persona con il Coronavirus. Seie settehanno dato esito positivo, mentre 54 presentavano anti-corpi contro il virus. “Se hai ildovresti evitare il contatto con il tuo cane o il tuo gatto proprio come fai con gli esseri umani”, ha spiegato la dottoressa Els Broens. La preoccupazione ...

'Proprio come le regole per cani e altri animali domestici, ai gatti non sarà permesso di vagare liberamente dalla proprietà dei loro padroni. Quando è permesso vagare, i gatti corrono un rischio ... MONDO - Cani e gatti possono ammalarsi di Covid - 19, infezione 'comune' negli animali domestici i cui proprietari sono rimasti contagiati dal coronavirus. Sono proprio loro a passarlo agli amici a quattro ...