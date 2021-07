Canada | stop alle vendite delle auto endotermiche dal 2035HDblog it

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ilpunta a vietare la vendita dei modelli benzina e diesel dal 2035;: da quel momento si potranno vendere soloed emissioni zero.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDmotori : Canada, stop alle vendite delle auto endotermiche dal 2035 - Qualenergiait : Canada, stop alle nuove estrazioni di carbone - lautomobile_ACI : Anche il #Canada si aggiunge alla lista di Paesi che hanno fissato una data per mettere definitivamente fine alle v… - Asgard_Hydra : Anche il Canada, in balia del riscaldamento globale, dice stop ai motori benzina e diesel - Insideevsitalia : Il Canada ha deciso: stop alle auto benzina e diesel dal 2035 -

Ultime Notizie dalla rete : Canada stop

HDmotori

Infatti, in origine, ilpuntava alloper il 2040.alle vendite delle endotermiche dal 2035? L'Unione Europea ci sta pensando 617 Auto 19 Giu...i 50 gradi a Vancouver 30 Giugno 2021 Sale il numero dei morti innel mezzo della terribile ondata di caldo, con temperature record, che ha colpito... Read More Primo Piano Cashback: ecco ...Il Canada punta a vietare la vendita dei modelli benzina e diesel dal 2035;: da quel momento si potranno vendere solo auto ed emissioni zero.Il paese nord americano si aggiunge alla lista di nazioni che hanno annunciato una data limite per la vendita di autovetture a benzina e diesel ...