Can Yaman e Diletta Leotta vicini alle nozze: l’importante gesto di lui – FOTO (Di giovedì 1 luglio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sempre più innamorati. Dopo la vacanza in Sicilia sbarcano in Turchia, dove lui compie un gesto importante. Can Yaman e Diletta Leotta in Turchia (Instagram)Can e Diletta sembrano sempre più due piccioncini e come tali stanno inondando i loro profili social con post romantici. Dopo aver trascorso alcuni giorni sull’isola di Capri e poi nella meravigliosa Sicilia, i due fidanzatini sono arrivati in Turchia, per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia di Can. Sbarcati nella terra natale di lui, sono spuntate ... Leggi su formatonews (Di giovedì 1 luglio 2021) Cansempre più innamorati. Dopo la vacanza in Sicilia sbarcano in Turchia, dove lui compie unimportante. Canin Turchia (Instagram)Can esembrano sempre più due piccioncini e come tali stanno inondando i loro profili social con post romantici. Dopo aver trascorso alcuni giorni sull’isola di Capri e poi nella meravigliosa Sicilia, i due fidanzatini sono arrivati in Turchia, per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia di Can. Sbarcati nella terra natale di lui, sono spuntate ...

Advertising

MarioManca : Alessio rilassati, non sarai mai Can Yaman. #temptationisland - Cosmopolitan_IT : Diletta in Turchia per conoscere i genitori di Can @DilettaLeotta #CanYaman #DilettaLeotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman a Istanbul: la foto in moschea e quella della futura suocera - IvankaEncheva : Diletta Leotta e Can Yaman: la conduttrice conosce la nonna dell’attore - theonlyKingC : RT @giorgia_sem: Dimmi che vuoi essere Can Yaman senza dirmi che vuoi essere Can Yaman. INIZIO IO : ???????? #TemptationIsland https://t.co… -