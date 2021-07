Can Yaman, Diletta Leotta incontra la nonna: le nozze si avvicinano (Di giovedì 1 luglio 2021) Diletta Leotta incontra la nonna di Can Yaman e le nozze si avvicinano sempre di più. Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice e l’attore starebbero per sposarsi. La love story procede a gonfie vele, nonostante i gossip su una possibile crisi, e i due innamorati si sono concessi una vacanza in Turchia. Diletta ha avuto così l’occasione di conoscere tutta la famiglia di Can. Non solo la mamma di Yaman, Güldem Hanim, ma anche la nonna. A raccontarlo è stata proprio la madre del divo turco, sua prima fan, che su Instagram ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 luglio 2021)ladi Cane lesisempre di più. Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice e l’attore starebbero per sposarsi. La love story procede a gonfie vele, nonostante i gossip su una possibile crisi, e i due innamorati si sono concessi una vacanza in Turchia.ha avuto così l’occasione di conoscere tutta la famiglia di Can. Non solo la mamma di, Güldem Hanim, ma anche la. A raccontarlo è stata proprio la madre del divo turco, sua prima fan, che su Instagram ...

