Camera | Fico | ' ok bilancio | restituiti 35 milioni | 300 nel corso della legislatura' **

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Con il via libera deciso ieri in Ufficio di Presidenza la Camera dei deputati si appresta a restituire altri 35 milioni di euro allo Stato. Nel complesso sono 300 milioni in questa legislatura e mezzo miliardo nelle ultime due". Lo scrive in un post su Facebook il presidente Roberto Fico. "Cifre significative -aggiunge- che dimostrano un impegno costante al contenimento dei costi e alla lotta agli sprechi. Non sono tuttavia stati tralasciati i necessari investimenti per rendere il Parlamento sempre più al passo coi tempi e per affrontare la pandemia. Nei prossimi giorni entreranno a Montecitorio ...

