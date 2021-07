Camera, Fico “In questa legislatura restituiti 300 mln allo Stato” (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con il via libera deciso ieri in Ufficio di Presidenza la Camera dei deputati si appresta a restituire altri 35 milioni di euro allo Stato”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico che aggiunge: “Nel complesso sono 300 milioni in questa legislatura e mezzo miliardo nelle ultime due. Cifre significative che dimostrano un impegno costante al contenimento dei costi e alla lotta agli sprechi. Non sono tuttavia stati tralasciati i necessari investimenti per rendere il Parlamento sempre più al passo coi tempi e per affrontare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con il via libera deciso ieri in Ufficio di Presidenza ladei deputati si appresta a restituire altri 35 milioni di euro”. Lo scrive su Facebook il presidente della, Robertoche aggiunge: “Nel complesso sono 300 milioni ine mezzo miliardo nelle ultime due. Cifre significative che dimostrano un impegno costante al contenimento dei costi e alla lotta agli sprechi. Non sono tuttavia stati tralasciati i necessari investimenti per rendere il Parlamento sempre più al passo coi tempi e per affrontare la ...

