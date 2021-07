Calenda: necessario sindaco manager per sbloccare Roma (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “A Roma non funziona più nulla. I tre pilastri, legalità, decoro e servizi, senza i quali nessuna città può stare in piedi, sono tutti traballanti. Abbiamo 200 milioni di evasione di TaRi perché non incrociamo 6 banche date.” “Così per ‘imposta di soggiorno, perché due flussi di comunicazione, quello verso l’erario e quello verso la Questura, non sono sintonizzati. E lo stesso succede per il condono da cui Roma potrebbe avere 500 milioni ma che ha ancora 180mila pratiche irrisolte. A Roma serve un lavoro manageriale, da Amministratore delegato.” “I vari processi si sbloccano se li sblocca il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021)– “Anon funziona più nulla. I tre pilastri, legalità, decoro e servizi, senza i quali nessuna città può stare in piedi, sono tutti traballanti. Abbiamo 200 milioni di evasione di TaRi perché non incrociamo 6 banche date.” “Così per ‘imposta di soggiorno, perché due flussi di comunicazione, quello verso l’erario e quello verso la Questura, non sono sintonizzati. E lo stesso succede per il condono da cuipotrebbe avere 500 milioni ma che ha ancora 180mila pratiche irrisolte. Aserve un lavoroiale, da Amministratore delegato.” “I vari processi si sbloccano se li sblocca il ...

Advertising

RaiNews : C. #Calenda (@CarloCalenda - @Azione_it) a @RaiStudio24: la Regione #Lazio è responsabile per il problema #rifiuti… - FedyAnarchy : @rubio_chef @pinapic @SusannaCeccardi @NicolaPorro @robertosaviano @lauraboldrini @emanuelefiano @LiaQuartapelle… - Profilo3Marco : RT @RaiNews: C. #Calenda (@CarloCalenda - @Azione_it) a @RaiStudio24: la Regione #Lazio è responsabile per il problema #rifiuti a #Roma, co… - xblunotte : RT @RaiNews: C. #Calenda (@CarloCalenda - @Azione_it) a @RaiStudio24: la Regione #Lazio è responsabile per il problema #rifiuti a #Roma, co… - wolfm01 : @GabrieleIuvina1 Possono non piacere per vari motivi, ma i soggetti meno statalisti sono +Europa ed Azione. In part… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda necessario Roma secondo Michetti. Parla il candidato del centrodestra, tra rifiuti e stadio ... Carlo Calenda incluso ovviamente. Io vado avanti con le mie idee, i miei progetti, i miei ... Ma prima di assumere ogni decisione è necessario studiare da dentro la situazione. Capitolo stadi di calcio, ...

Ecce Bomba ... che possa mettere insieme varie forze, dal Partito democratico ad Azione di Carlo Calenda. ... Perciò, diventa necessario puntare su un modello diverso, quello incarnato da Draghi, un "Papa straniero" ...

Calenda: necessario sindaco manager per sbloccare Roma - RomaDailyNews RomaDailyNews "Alleanza Pd-5S? Coi vaffa salta tutto. E il cashback…" Andrea Romano, deputato del Pd, a IlGiornale.it non chiude la porta al Movimento. E attacca Calenda: "A Roma di fatto è alleato della Raggi" ...

Roma, Gualtieri sui rifiuti: "Situazione senza precedenti" Il candidato sindaco della Capitale del centrosinistra lancia l'allarme: "Se Roma non agisce il commissariamento sarà necessario" ...

... Carloincluso ovviamente. Io vado avanti con le mie idee, i miei progetti, i miei ... Ma prima di assumere ogni decisione èstudiare da dentro la situazione. Capitolo stadi di calcio, ...... che possa mettere insieme varie forze, dal Partito democratico ad Azione di Carlo. ... Perciò, diventapuntare su un modello diverso, quello incarnato da Draghi, un "Papa straniero" ...Andrea Romano, deputato del Pd, a IlGiornale.it non chiude la porta al Movimento. E attacca Calenda: "A Roma di fatto è alleato della Raggi" ...Il candidato sindaco della Capitale del centrosinistra lancia l'allarme: "Se Roma non agisce il commissariamento sarà necessario" ...