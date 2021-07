Calenda: mia giunta con assessori molto senior, avrà esperienza (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “La mia giunta? Non posso fare nomi perché sono tutte persone che lavorano. Ma non dirò ‘ci vuole una donna qui, un giovane di là’. Metterò persone molto senior che hanno ricoperto o stanno ricoprendo cariche complesse e difficili e che hanno vastissima esperienze.” “I giovani? Credo nel ‘cursus honorum’: loro prima dovranno entrare come consiglieri municipali, poi comunali e poi magari in giunta”. Così il candidato sindaco di Roma e leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso di un incontro pubblico con la Confcommercio Roma alla presenza del commissario Andrea Chevallard. Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “La mia? Non posso fare nomi perché sono tutte persone che lavorano. Ma non dirò ‘ci vuole una donna qui, un giovane di là’. Metterò personeche hanno ricoperto o stanno ricoprendo cariche complesse e difficili e che hanno vastissima esperienze.” “I giovani? Credo nel ‘cursus honorum’: loro prima dovranno entrare come consiglieri municipali, poi comunali e poi magari in”. Così il candidato sindaco di Roma e leader di Azione, Carlo, nel corso di un incontro pubblico con la Confcommercio Roma alla presenza del commissario Andrea Chevallard.

