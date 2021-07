Caldo anomalo al Nord: tante le vittime. Una situazione imbarazzante (Di giovedì 1 luglio 2021) Ondata di Caldo in Canada, temperature impressionanti in tutto il Paese. Le temperature ben oltre la media stagionale stanno mettendo in pericolo il Canada. Da diversi giorni infatti in tutta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 1 luglio 2021) Ondata diin Canada, temperature impressionanti in tutto il Paese. Le temperature ben oltre la media stagionale stanno mettendo in pericolo il Canada. Da diversi giorni infatti in tutta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Zippo88lrr : Certo certo. Caldo anomalo. Ogni estate la stessa pippa. Intanto da me, 257mslm, stamattina erano tredici gradi....… - v_claudio : Dunque questo caldo anomalo, afoso, con cielo 'strano' è passato e non si sono visti #terremoti. Bene, ora ricordat… - CrovellaAntonio : @mari_arena75 Esatto, tutto questo caldo anomalo prima o poi c'e' lo fara' pagare. Buongiorno a te. - elenafml : @zaoldyekk però davvero, credo sia anche dovuto al caldo rovente e improvviso di questi giorni. cioè è veramente an… - infoitinterno : Ondata di caldo anomalo, centinaia di morti in Canada -