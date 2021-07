Calciomercato Spezia | è Pecini il nuovo direttore sportivo

Advertising

LA- Dopo l'addio di Vincenzo Italiano ( ufficialmente nuovo allenatore della Fiorentina ) per loè tempo di novità. A cominciare dalla dirigenza che dovrà scegliere il prossimo tecnico. È per questo che il club bianconero ha ufficializzato la nomina di Roberto Pecini per il ruolo di Chief ...... lo aspettiamo"MILAN, ANCORA UN AFFARE CON L'ATALANTA? Ildel Milan è ...un lungo peregrinare in prestito è tornato alla base dopo una eccellente stagione con lo. ...Ex direttore sportivo di Cosenza, Lecce e Spezia (tra le altre), Mauro Meluso non ha dubbi su chi sia la favorita numero uno, per il prossimo campionato di Serie B: “Il Parma parte certamente avanti, ...“Ho scelto lo Spezia per l’idea di progetto sportivo e di sviluppo del club che mi è stata prospettata. Ho visto in questa società qualcosa di nuovo ed entusiasmante, adatto al il mio modo di vedere i ...