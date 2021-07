Calciomercato Serie C, Carrarese: Pasciuti rinnova (Di giovedì 1 luglio 2021) CARRARA - La Carrarese , in una nota, ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Lorenzo Pasciuti , classe 1989, fino al 30 giugno 2022 ma con opzione fino al 2023. Di seguito il comunicato del club:... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021) CARRARA - La, in una nota, ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Lorenzo, classe 1989, fino al 30 giugno 2022 ma con opzione fino al 2023. Di seguito il comunicato del club:...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieC LIVE | Ufficiale: l'ex Serie A #Lucchini è il nuovo allenatore della #Pergolettese - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Carrarese: Pasciuti rinnova: Il giocatore rimarrà un altro anno ma con opzione di un'ulterio… - sportli26181512 : Calciomercato Frosinone, rescissione per Verde e Baroni: I 2 giocatori hanno scelto di interrompere il loro rapport… - JoeyCAPCwB1 : RT @cmdotcom: #Bologna, piace #LuanPatrick dell'#AthleticoParanaense. Su di lui anche altri due club di Serie A [@francGuerrieri] https://t… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Palermo: ecco Giron: Il giocatore ha firmato per 2 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Leao, messaggio al Milan: 'Non vedo l'ora' Commenta per primo Rafa Leao , attaccante del Milan , posta un video su Twitter , con le azioni più belle del suo 2020/21, stagione in cui ha realizzato il gol più veloce della storia della Serie A, contro il Sassuolo . Video sì, ma anche parole: 'Non vedo l'ora, Milan'.

Calciomercato Serie C, Carrarese: Pasciuti rinnova CARRARA - La Carrarese , in una nota, ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Lorenzo Pasciuti , classe 1989, fino al 30 giugno 2022 ma con opzione fino al 2023. Di seguito il comunicato del club:...

Calciomercato Serie A 2021/2022: acquisti e cessioni del mercato estivo e formazioni tipo Goal.com Napoli - De Laurentiis a 360 gradi. Dalla serie A, alla Superlega: un fiume in piena Tanti gli argomenti di cui si è parlato con la consueta schiettezza: il rapporto con Gattuso, la Superlega, la crisi economica per il Covid, l'arrivo di Spalletti, i Mondiali in Qatar e per finire il ...

Tim, svelate le nuove offerte TimVision per calcio e intrattenimento in streaming Tim ha lanciato l’offerta di TimVision dedicata al calcio nazionale e internazionale insieme a contenuti di cinema e intrattenimento.

Commenta per primo Rafa Leao , attaccante del Milan , posta un video su Twitter , con le azioni più belle del suo 2020/21, stagione in cui ha realizzato il gol più veloce della storia dellaA, contro il Sassuolo . Video sì, ma anche parole: 'Non vedo l'ora, Milan'.CARRARA - La Carrarese , in una nota, ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Lorenzo Pasciuti , classe 1989, fino al 30 giugno 2022 ma con opzione fino al 2023. Di seguito il comunicato del club:...Tanti gli argomenti di cui si è parlato con la consueta schiettezza: il rapporto con Gattuso, la Superlega, la crisi economica per il Covid, l'arrivo di Spalletti, i Mondiali in Qatar e per finire il ...Tim ha lanciato l’offerta di TimVision dedicata al calcio nazionale e internazionale insieme a contenuti di cinema e intrattenimento.