Calciomercato, Sancho vicino al Manchester United. La situazione attuale (Di giovedì 1 luglio 2021) Jadon Sancho è pronto a diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Secondo quanto riportato da il The Guardian, il Borussia Dortmund ha accettato l'offerta degli inglesi: pari a 73 milioni di sterline. Il Calciomercato estivo si sta facendo molto interessante.

