Calciomercato Napoli, offerta per Attila Szalai (Di giovedì 1 luglio 2021) Calciomercato Napoli. La società azzurra sta sondando il mercato alla ricerca di rinforzi per il nuovo tecnico Spalletti. Un nome delle ultime ore è quello di Attila Szalai. Spunta, in casa Napoli, un nuovo obiettivo di mercato. Secondo quanto riportano i turchi di Krampon Sport, la società partenopea avrebbe infatti messo gli occhi su Attila Szalai, difensore ungherese classe 98 del Fenerbahçe. Un profilo interessante, che potrebbe costituire un buon rinforzo per la rosa a disposizione di Spalletti. Calciomercato Napoli, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 luglio 2021). La società azzurra sta sondando il mercato alla ricerca di rinforzi per il nuovo tecnico Spalletti. Un nome delle ultime ore è quello di. Spunta, in casa, un nuovo obiettivo di mercato. Secondo quanto riportano i turchi di Krampon Sport, la società partenopea avrebbe infatti messo gli occhi su, difensore ungherese classe 98 del Fenerbahçe. Un profilo interessante, che potrebbe costituire un buon rinforzo per la rosa a disposizione di Spalletti., la ...

Advertising

Insignesta : RT @DiMarzio: #Napoli, #Spalletti blocca la cessione di #Ounas ?? - serieAnews_com : - cn1926it : #Hysaj, #Maksimovic e #Bakayoko lasciano il #Napoli - ianreina24 : RT @RudyGaletti: ????Improvvisa accelerata del #Betis per Nikola #Maksimovic. Per l'ormai ex difensore del #Napoli, attualmente svincolato, è… - BeticoSelito : RT @RudyGaletti: ????Improvvisa accelerata del #Betis per Nikola #Maksimovic. Per l'ormai ex difensore del #Napoli, attualmente svincolato, è… -