Calciomercato Milan – Il retroscena di Thauvin: “Ho rifiutato i rossoneri” (Di giovedì 1 luglio 2021) retroscena di Calciomercato raccontato direttamente da Florian Thauvin, attaccante francese che ha rifiutato un'offerta del Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 luglio 2021)diraccontato direttamente da Florian, attaccante francese che haun'offerta del

Advertising

DiMarzio : Da #Tonali a #Bakayoko e #Odriozola: le ultime sul #calciomercato del #Milan - DiMarzio : Da #BrahimDiaz a #Kessie e #Giroud: il punto sul mercato del #Milan - DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - Marco49980212 : @carlolaudisa @carlolaudisa ma secondo te, dopo aver speso 10 milioni per l'onere del prestito, secondo te, non lo… - MCalcioNews : Milan, Berardi costa: il Sassuolo chiede 40 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan, sfida dalla Germania per l'attaccante Con il francese l'accordo è già stato raggiunto e ora il Milan spera che il giocatore possa ... Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Thauvin: 'A gennaio ho ricevuto una grande offerta da Maldini, non ho scelto il Messico per i soldi' 1 Florian Thauvin , nuovo attaccante del Tigres, ha rilasciato un'intervista alla televisione messicana Multimedios , ha parlato del suo mancato passaggio al Milan , che a lungo ha pensato a lui considerando l'imminente scadenza di contratto col Marsiglia. 'Ho ricevuto un'offerta da Paolo Maldini a gennaio, poi anche il Marsiglia mi ha fatto una grande ...

Calciomercato – Milan, Juventus e Roma sul nuovo Lukaku: il punto Pianeta Milan Che cosa è successo nelle 15 finali precedenti? Dalla prima finale nel 1960 a Kiev a quella del 2016 a Saint-Denis, passiamo in rassegna le 15 finali di EURO disputate finora, con gol leggendari e grandi colpi di scena.

Inter: sarebbe in fase avanzata la trattativa per Bellerin dell'Arsenal L'Inter è alla ricerca di un esterno destro in grado di fare la doppia fase. Il Chelsea, nell'affare Hakimi, aveva provato a inserire Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ma i nerazzurri hanno deciso di ...

Con il francese l'accordo è già stato raggiunto e ora ilspera che il giocatore possa ... Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!1 Florian Thauvin , nuovo attaccante del Tigres, ha rilasciato un'intervista alla televisione messicana Multimedios , ha parlato del suo mancato passaggio al, che a lungo ha pensato a lui considerando l'imminente scadenza di contratto col Marsiglia. 'Ho ricevuto un'offerta da Paolo Maldini a gennaio, poi anche il Marsiglia mi ha fatto una grande ...Dalla prima finale nel 1960 a Kiev a quella del 2016 a Saint-Denis, passiamo in rassegna le 15 finali di EURO disputate finora, con gol leggendari e grandi colpi di scena.L'Inter è alla ricerca di un esterno destro in grado di fare la doppia fase. Il Chelsea, nell'affare Hakimi, aveva provato a inserire Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ma i nerazzurri hanno deciso di ...