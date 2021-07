Calciomercato Milan, il desiderio si chiama Domenico Berardi (Di giovedì 1 luglio 2021) Calciomercato Milan: desiderio Domenico Berardi per la fascia destra, l’attaccante azzurro sarebbe un rinforzo ideale per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli che non ha mai nascosto il suo grande apprezzamento per il giocatore del Sassuolo. Eterna promessa del calcio italiano e qualche errore di gioventù alle spalle, Domenico Berardi, dopo l’ottima stagione in Serie A con 17 gol e 8 assist in 30 presenze con il Sassuolo, sta assaporando in questi giorni la definitiva consacrazione in maglia azzurra, con ottime prestazioni in una manifestazione dell’importanza dei campionati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 luglio 2021)per la fascia destra, l’attaccante azzurro sarebbe un rinforzo ideale per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli che non ha mai nascosto il suo grande apprezzamento per il giocatore del Sassuolo. Eterna promessa del calcio italiano e qualche errore di gioventù alle spalle,, dopo l’ottima stagione in Serie A con 17 gol e 8 assist in 30 presenze con il Sassuolo, sta assaporando in questi giorni la definitiva consacrazione in maglia azzurra, con ottime prestazioni in una manifestazione dell’importanza dei campionati ...

