Calciomercato Milan | deciso il futuro di Pobega e Hauge Accordo vicino coi club

(Di giovedì 1 luglio 2021) L’esperto diGianluca Di Marzio si è espresso così sul mercato delnegli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio fa il punto sulnel corso della trasmissionel’Originale di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni sulle uscite rossonere. «Ilsta per cedereall’Atalanta: la trattativa sta andando avanti in maniera molto concreta. C’è un interesse dell’Eintracht Francoforte per». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il centrocampista classe 1999 ha giocato nell'ultima stagione nello Spezia ( 20 presenze e 6 gol in campionato ), ma è di proprietà del Milan. Ci sono stati nuovi contatti con la società rossonera. Il Milan rischia di perdere un altro giocatore a parametro zero. Questa volta non si tratta di uno dei big della squadra, ma di una giovane promessa come Alessandro Citi, difensore classe 2003 e capitano. Gianluca Di Marzio ha affermato che c'è un altro club di Bundesliga su Jens Petter Hauge.