Calciomercato Milan – Beffa per Zaccagni? Spunta l’offerta della Fiorentina

(Di giovedì 1 luglio 2021) Altro obiettivo diche rischia di sfumare per il. Mattiadel Verona potrebbe finire alla

Advertising

DiMarzio : Da #Tonali a #Bakayoko e #Odriozola: le ultime sul #calciomercato del #Milan - DiMarzio : Da #BrahimDiaz a #Kessie e #Giroud: il punto sul mercato del #Milan - DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - filoni_diletta : #JamesRodriguez-#Milan: ci siamo! Il colombiano firmerebbe un contratto da 6 milioni di euro per 3 anni. I rossoner… - maurizioluchett : RT @danieletriolo: #Damsgaard, 37 gare, 2 gol e 4 assist Dai 30 ai 50 milioni (cit.) #Hauge, 24 gare, 5 gol e 1 assist 15 milioni trattabi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Pianeta Milan

1 Florian Thauvin , nuovo attaccante del Tigres, ha rilasciato un'intervista alla televisione messicana Multimedios , ha parlato del suo mancato passaggio al, che a lungo ha pensato a lui considerando l'imminente scadenza di contratto col Marsiglia. 'Ho ricevuto un'offerta da Paolo Maldini a gennaio, poi anche il Marsiglia mi ha fatto una grande ...Un trequartista atipico o, se preferite, un trequartista adatto al calcio moderno, un profilo che si incastrerebbe alla perfezione nel sistema di gioco deldi Stefano Pioli , che ha ...L'Inter è alla ricerca di un esterno destro in grado di fare la doppia fase. Il Chelsea, nell'affare Hakimi, aveva provato a inserire Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ma i nerazzurri hanno deciso di ...Domanda per Carnevali: stretta di mano con Marotta a cena, per Raspadori? “Con Beppe c’è un rapporto di amicizia, giustamente l’Inter guarda ai giovani più interessanti. R ...