Calciomercato Juventus | sgambetto alla Roma | chiesto Xhaka I dettagli

(Di giovedì 1 luglio 2021): Cherubini ha preso informazioni anche per, corteggiato ddi Mourinho È Manuel Locatelli il primissimo obiettivo del neo Football Director dellaFederico Cherubini. Il club bianconero dovrà però vedersela anche con i club esteri sul giocatore, Arsenal su tutti. La Juve, come riportato da La Stampa, offre 30 milioni più Dragusin, ma Cherubini vuole evitare un’asta e sta prendendo informazioni su Granit, che è corteggiato ddi José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - Gazzetta_it : Rinnovo Cuadrado, manca solo la firma. Pinsoglio fino al 2023, Chiellini a un passo - DiMarzio : Dall'#Arsenal alla #Juve, il dirigente del #Sassuolo ha fatto il punto sul futuro di #Locatelli - zazoomblog : Calciomercato Juventus Mendes a lavoro Ronaldo ha deciso - #Calciomercato #Juventus #Mendes - infoitsport : Calciomercato Juventus, Pogba e Ronaldo insieme: si può fare -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

E laha sentito l'urlo fino a Torino. Belgio - Italia marcatore sì Insigne (quota 4,75) Svizzera - Spagna gol/over 2,5 (2,40) L'ambo vale 11,4 volte la posta... domani l'arrivo a CiampinoStrootman dice sì al CagliariPerotti tratta col Genoa: vuole il ritorno ROMA A Roma il murale con gli azzurri in ginocchio SPORT, il ...La Juventus e l'Inter potrebbe imbastire uno scambio: utile per piazzare esuberi e fare delle plusvalenze per De Sciglio e Vecino ...Il Milan ha lanciato una bellissima sfida di mercato a Roma e Juventus. Le big scendono in campo e si contendono i top player.