Calciomercato Juventus | beffa dalla Premier | Ci pensa Paratici!

Advertising

Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - Gazzetta_it : Rinnovo Cuadrado, manca solo la firma. Pinsoglio fino al 2023, Chiellini a un passo - DiMarzio : Dall'#Arsenal alla #Juve, il dirigente del #Sassuolo ha fatto il punto sul futuro di #Locatelli - infoitsport : Calciomercato Juventus, sta accadendo davvero: arriva gratis, l’annuncio - infoitsport : Calciomercato Juventus, addio CR7 | Visite mediche per il sostituto -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

A me piacciono le sfide, mi piace laperché sono juventino da una vita ed è qualcosa che tutti si augurano nel corso della propria carriera se no sarebbe tutto troppo facile'. BEL GIOCO - '...Commenta per primo Dopo anni di lavoro spesso nell'ombra, ora è arrivato il momento di prendere il timone dell'area sportiva. Arrivato nel 2012, passato da ogni livello tecnico della, è Federico Cherubini il direttore sportivo, ruolo che ricopre già dalla passata stagione ma ora ci saranno responsabilità decisamente superiori per lui. Queste le parole della sua prima ...La Juventus presenta la nuova dirigenza: Arrivabene e Cherubini vogliono ripartire dalle vittorie al di là dello spettacolo ...La frontiera degli NFT accoglie a braccia aperte anche il mondo della musica, in particolare anche quella italiana. Mahmood, Morgan e Massimo Pericolo hanno deciso di far parte di questa rivoluzione d ...