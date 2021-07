Calciomercato Cagliari, Tramoni ceduto al Brescia (Di giovedì 1 luglio 2021) Cagliari - In attesa dell'arrivo di Kevin Strootman e dopo il rinnovo di capitan Luca Ceppitelli per un'altra stagione c'è un'altra operazione di mercato per il Cagliari , stavolta in uscita. Si ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021)- In attesa dell'arrivo di Kevin Strootman e dopo il rinnovo di capitan Luca Ceppitelli per un'altra stagione c'è un'altra operazione di mercato per il, stavolta in uscita. Si ...

Advertising

DiMarzio : L'#OM lavora per #Simeone - DiMarzio : Nuovi dettagli sull'accordo tra #OM e #Cagliari - DiMarzio : #Calciomercato | Visite mediche per #Strootman con il #Cagliari. Le sue prime parole - Cucciolina96251 : RT @bresciasport: BRESCIA, UFFICIALE: TRAMONI IN PRESTITO DAL CAGLIARI Ufficiale l'arrivo del giovane centrocampista francese Leggi la new… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Fumata grigia per #Hernani al #Cagliari. Il brasiliano piace ai sardi che però ritengono troppo elevata la richiesta del #P… -