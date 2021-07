**Calcio: Serie A, niente orari spezzatino nel prossimo campionato** (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. - (Adnkronos) - È stata ritirata la proposta sugli orari spezzatino per il prossimo campionato di Serie A. Nel corso dell'Assemblea di oggi si è preso atto dell'impossibilità di evitare contenziosi proseguendo con il piano di spalmare le 10 partite di Serie A di ogni giornata in altrettanti orari diversi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. - (Adnkronos) - È stata ritirata la proposta sugliper ilcampionato diA. Nel corso dell'Assemblea di oggi si è preso atto dell'impossibilità di evitare contenziosi proseguendo con il piano di spalmare le 10 partite diA di ogni giornata in altrettantidiversi.

Advertising

Gazzetta_it : #Inter, scadenze #Figc rispettate: pagati marzo, aprile e maggio - GassmanGassmann : Se tu ti inginocchi ,pure io mi inginocchio, se tu non ti inginocchi nemmeno io mi inginocchio…. Ma fate un po’ com… - Gazzetta_it : Juve, ecco Arrivabene: 'Questo incarico è una sfida. L'avevo detto anche in Ferrari: se vinci sei bello' - sportli26181512 : Un rapper, un fenomeno dei videogames, un golfista e non solo: il Belgio delle meteore: Un rapper, un fenomeno dei… - jeanpauldl1998 : @ValerioDiStef91 @TeofiloSteven @Antena2RCN @NandoPiscopo1 de Palma è una sorta di Caressa brasiliano, commenta la… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie Serie A, niente spezzatino: 'Il campionato inizia solo se Draghi...' Lo spiega la Lega Serie A in una nota a conclusione dell'assemblea di oggi. L'incontro è necessario, secondo le società del massimo campionato, per trovare " soluzioni per il danno da 1,2 miliardi ...

Commisso: 'Orgoglioso di Italiano. Gattuso? Qualcosa non va coi procuratori' Qualche benvenuto, alcuni addii, freddezza sul caso Gattuso e bordate dirette ad una parte del mondo dei procuratori. Dagli States, Rocco Commisso parla al canale del club partendo dall'arrivo di ...

**Calcio: Serie A, niente orari spezzatino nel prossimo campionato** La Sicilia Serie A, arriva la decisione della Lega Calcio sugli orari spezzatino Serie A, i club minacciano di non far partire il campionato ... La pagella: le plusvalenze Inter-Milan calcio romantico? Galliani senza pudore, voto 2 del 01/07/2021 alle 19:30 Al nostro inviato ...

Serie A: ritirata definitivamente la proposta per il calcio “spezzatino” LEGA SERIE A SPEZZATINO – L’Assemblea della Lega Serie A ha deciso di annullare la proposta del calcio “spezzatino”. Come riportato da repubblica.it, è stato preso atto dell’impossibilità di spalmare ...

Lo spiega la LegaA in una nota a conclusione dell'assemblea di oggi. L'incontro è necessario, secondo le società del massimo campionato, per trovare " soluzioni per il danno da 1,2 miliardi ...Qualche benvenuto, alcuni addii, freddezza sul caso Gattuso e bordate dirette ad una parte del mondo dei procuratori. Dagli States, Rocco Commisso parla al canale del club partendo dall'arrivo di ...Serie A, i club minacciano di non far partire il campionato ... La pagella: le plusvalenze Inter-Milan calcio romantico? Galliani senza pudore, voto 2 del 01/07/2021 alle 19:30 Al nostro inviato ...LEGA SERIE A SPEZZATINO – L’Assemblea della Lega Serie A ha deciso di annullare la proposta del calcio “spezzatino”. Come riportato da repubblica.it, è stato preso atto dell’impossibilità di spalmare ...