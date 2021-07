Calcio: Marsiglia, ufficiale l'acquisto di Gerson, contratto fino al 2026 (Di giovedì 1 luglio 2021) Marsiglia, 1 lug. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Gerson torna a giocare in Europa. L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina lascia il Flamengo e si trasferisce all'Olympique Marsiglia. Per il 24enne brasiliano contratto fino al 2026. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021), 1 lug. - (Adnkronos) - Ora ètorna a giocare in Europa. L'ex centrocampista di Roma e Fiorentina lascia il Flamengo e si trasferisce all'Olympique. Per il 24enne brasilianoal

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Marsiglia Ufficiale, Gerson è un nuovo giocatore del Marsiglia E' arrivata l'ufficialità: Gerson è un nuovo giocatore del Marsiglia . Il brasiliano torna così nel calcio europeo dopo aver giocato per due anni al Flamengo . Il classe '97 con i francesi ha firmato un contratto quinquennale. Questo il comunicato del club: "...

Cagliari, Strootman a Villa Stuart per le visite: "Bello ritrovare Nainggolan" Dopo le visite Strootman volerà a Cagliari per firmare il contratto: prestito dal Marsiglia per una stagione con opzione per un altro ...

