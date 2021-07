Calcio: Malagò, 'ritardare inizio Serie A? Prossimo anno ci sono i Mondiali in Qatar' (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - "Ho letto l'appello di De Laurentiis a Draghi ma credo che con tutte le cose di cui si deve occupare, non penso che il calendario della Serie A sia tra le sue priorità. Lo slittamento del campionato è comunque materia di esclusiva competenza di Figc e Lega. Vorrei ricordare a tutti che il Prossimo anno (tra novembre e dicembre, ndr) abbiamo i Mondiali di Calcio in Qatar". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine di un evento al salone d'onore in merito all'appello lanciato ieri dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - "Ho letto l'appello di De Laurentiis a Draghi ma credo che con tutte le cose di cui si deve occupare, non penso che il calendario dellaA sia tra le sue priorità. Lo slittamento del campionato è comunque materia di esclusiva competenza di Figc e Lega. Vorrei ricordare a tutti che il(tra novembre e dicembre, ndr) abbiamo idiin". Così il presidente del Coni Giovanni, a margine di un evento al salone d'onore in merito all'appello lanciato ieri dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Malagò Variante delta, Uefa: 'Le sedi delle finali non cambiano'. L'ira di Berlino: irresponsabili FOTO Foto IN CENTRO Video OLIMPIADI Coni, Malagò: 'Che bella l'Italia' LONDRA Ucraina - Inghilterra,... questo però non si applicherebbe solo alle partite di calcio ma anche a ogni tipo di situazioni ...

Malagò tuona: 'Gli inglesi verrebbero favoriti dalla Variante Delta' MALAGÒ EUROPEI COVID - I principali problemi che riguardano il mondo del calcio in questo momento sono la variante Delta e l'inginocchiarsi contro il razzismo prima delle partite. Nella giornata di ...

