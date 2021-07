Calcio: Lazio saluta Parolo, 'umiltà, costanza e professionalità, grazie Marco' (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - "umiltà, costanza e professionalità. grazie di tutto, Marco". Questo il messaggio social della Lazio che attraverso Twitter ha salutato Marco Parolo che ha concluso la sua carriera in biancoceleste. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - "di tutto,". Questo il messaggio social dellache attraverso Twitter hatoche ha concluso la sua carriera in biancoceleste.

