Calcio: i diritti TV di Coppa Italia e Supercoppa Italiana passano a Mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021) Importante cambio di scenario nel mondo dei diritti TV nel Bel Paese per quanto riguarda le manifestazioni calcistiche. È arrivata oggi infatti l’ufficialità che sia la Coppa Italia che la SuperCoppa Italiana saranno trasmesse dalla Mediaset. L’assemblea della Lega Serie A in corso ha assegnato infatti i diritti tv per il prossimo triennio che sono andati alla TV del biscione. L’offerta, per superare la proposta della Rai, è stata di 48,2 milioni di euro in media a stagione. Alla TV di stato restano i diritti radiofonici per 400mila euro a stagione. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Importante cambio di scenario nel mondo deiTV nel Bel Paese per quanto riguarda le manifestazioni calcistiche. È arrivata oggi infatti l’ufficialità che sia lache la Superna saranno trasmesse dalla. L’assemblea della Lega Serie A in corso ha assegnato infatti itv per il prossimo triennio che sono andati alla TV del biscione. L’offerta, per superare la proposta della Rai, è stata di 48,2 milioni di euro in media a stagione. Alla TV di stato restano iradiofonici per 400mila euro a stagione. La ...

