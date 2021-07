Caceres lascia la Fiorentina | è ufficiale | l’annuncio del club – FOTO

Advertising

FiorentinaUno : UFFICIALE, Caceres lascia la Fiorentina: ecco il post di ACF su Twitter - - firenzeviola_it : UFFICIALE, Anche Caceres saluta la Fiorentina - DARIOBIONDI2 : #caceres lascia la fiorentina contratto scaduto potrebbe rimanere in Italia interesse di #cagliari e #torino. #calciomercato - Toro_News : ??| CALCIOMERCATO Martin #Caceres lascia la Fiorentina dopo 2 stagioni. #Torino e #Cagliari si sono fatte avanti, m… -

Ultime Notizie dalla rete : Caceres lascia

Calcio News 24

... pronto l'ingresso 57 Gabriel Ávalosil terreno di gioco 57 Carlos González rimpiazza il compagno di squadra 46 Fuori Diego Godín, ecco la mossa dell'allenatore 46 Dalla panchina si alza ...... prende il posto del compagno di squadra 68 Finisce qui la partita di Juan Carlos Arce cheil campo 68 In campo per Bolivia Junior Sánchez 61il campo Rodrigo Ramallo per Bolivia 61 ...C’è una rivoluzione in corso in casa Fiorentina. Borja Valero si ritira e lascia il club, anche Ribery va via ufficialmente. “Grazie, Ribery”: così il club viola lo ha salutato sui social, certificand ...Martin Caceres non è più un calciatore della Fiorentina: ecco l’annuncio del club tramite i proprio canali social – FOTO Giornata di addi in casa Fiorentina. Dopo la separazione con Franck Ribery dopo ...