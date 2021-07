“Cacciata di casa perchè amo una donna”. Malika usa le donazioni per comprare una Mercedes “Uno sfizio” (Di giovedì 1 luglio 2021) Polemiche attorno alla gestione del denaro che Malika Chalhy – la ragazza Cacciata di casa dai genitori nei mesi scorsi perché lesbica – aveva ricevuto attraverso due raccolte fondi in suo favore e che avrebbe speso, in parte, per acquistare una macchina. Si continua a parlare di Malika Chalhy, la ventiduenne di Castelfiorentino, in provincia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 luglio 2021) Polemiche attorno alla gestione del denaro cheChalhy – la ragazzadidai genitori nei mesi scorsi perché lesbica – aveva ricevuto attraverso due raccolte fondi in suo favore e che avrebbe speso, in parte, per acquistare una macchina. Si continua a parlare diChalhy, la ventiduenne di Castelfiorentino, in provincia L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate la vicenda di #Malika, cacciata di casa dalla famiglia musulmana perché lesbica? Ora pare che qualcosa… - AMorelliMilano : “Volevo togliermi uno sfizio, mi sono comprata una bella macchina”. Vi ricordate di #Malika, la ragazza toscana cac… - MediasetTgcom24 : Cacciata di casa perché lesbica, Malika nella bufera: con i soldi della raccolta fondi si è comprata un'auto di lus… - umanitalibera : RT @Gianmar26145917: Ci hanno frantumato le palle per giorni con la storia di #Malika, la lesbica cacciata di casa per le sue tendenze sess… - Gianfrancoghe : @AUniversale Sono assolutamente d'accordo . Al netto di questo però viene il dubbio che forse il motivo per cui sia… -